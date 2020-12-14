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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Heyelanlar günler öncesinden tahmin edilecek

Heyelanlar günler öncesinden tahmin edilecek

Heyalan yaşanan köy genel

Laboratuvar Erken Uyarı Kamusal Alan Su Baskını Araştırmacı 

-Heyelandan dolayı zarar gören ev detay
-proje saha çalışmaları
-röportaj
-proje laboratuvar çalışmaları

( BARTIN ) - BARTIN

- Bartın Üniversitesi’nin TÜBİTAK desteğiyle sürdürdüğü proje kapsamında heyelanların erken uyarı sistemlerine katkı sunularak afetin oluşum zamanı güvenilir bir şekilde günler öncesinden belirlenecek. Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Arş. Gör. Serdar Allı’nın yürütücülüğünde hazırlanan “Yağmurla Tetiklenen Heyelanların Hidro-Mekanik Davranışının Sahada Aletsel Gözlem Çalışmalarıyla İncelenmesi” adlı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu. TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında hazırlanan projeyle yağmurla tetiklenen heyelanların hidro-mekanik davranışının aydınlatılması ve heyelan erken uyarı sistemlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Yılmaz ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taha Taşkıran’ın araştırmacı olarak yer aldığı proje kapsamındaki çalışmalar ülkemizde ilk kez Bartın’daki heyelan bölgelerinde başladı.
Çalışmalar kapsamında yağmurla tetiklenen heyelanların zamanının güvenilir olarak tahmin edilebilirliği gerçek heyelan vakaları üzerinden analiz edilecek. Arş. Gör. Serdar Allı Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Hisar köyündeki heyelan bölgesinde sürdürülen çalışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ülkemizde heyelanlar daha çok yıllık ortalama yağış miktarının yüksek, topografyanın eğimli olduğu Karadeniz bölgesinde görülmektedir. Heyelan vaka sayılarına baktığımızda bunlar deprem, kaya düşmesi, su baskını, çığ ve benzeri afet türlerine göre ilk sırada yer almaktadır. Ve bunun olumsuz etkileri ile kamusal alanlarda sürekli karşı karşıya kalınmaktadır. Bartın Üniversitesinin TÜBİTAK desteği ile sürdüreceği proje kapsamında yağmurla tetiklenen heyelanların hidro-mekanik davranışının aydınlatılması ve heyelan erken uyarı sistemlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Projemizde uygulama alanı olarak ülkemizin en fazla yağış alan ve yağışa bağlı en fazla heyelan vakalarının en fazla görüldüğü illerinden Bartın seçildi. Proje kapsamında belirlenen temsili heyelanların hidro-mekanik davranışları sahada aletsel gözlem, geoteknik etüt çalışmaları, laboratuvar deneyleri ve numerik modelleme çalışmalarıyla kapsamlı olarak araştırılacaktır. Ülkemizde ilk kez Bartın’da gerçekleştirilecek saha çalışmalarıyla yağışın zemin özelliklerinde meydana getirdiği etkiler yerinde izlenecektir. Projemizde Bartın ili örnek alınarak projede uygulanacak metodolojik yaklaşımların ülkemizde yağmurların sıklıkla gözlemlendiği Karadeniz Bölgesi’ndeki diğer potansiyel heyelan vakalarının mekanizmasının aydınlatılması ve zamanlarının güvenilir bir şekilde tahmin edilmesi yönelik katkılarının olacağı öngörülmektedir.” dedi.
“Bartın Üniversitesi bölgesine değer katarak büyüyor” Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında ihtisaslaşmaya hak kazandıklarını aktaran Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Üniversitemizde bölgemizden başlayarak ülkemizin öncelikleri doğrultusunda çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Proje kültürünü daha da yaygınlaştırmayı hedeflerken, bu önceliğimizi her zaman vurguluyor ve akademisyenlerimizi teşvik ediyoruz. Üniversite olarak yaptığımız çalışmalarla bilim dünyasına değer katmaya ve üretileni insanlık yararına sunmaya gayret gösteriyor, bu yöndeki çabamızı her geçen gün arttırmayı başarıyoruz. Bu doğrultuda bölgemizin önemli problemlerinden biri olan heyelanlarla oluşan olumsuz durumları ‘Akıllı Afet Yönetimi’ alanında yaptığımız çalışmalarla minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Bu düşüncelerle göstermiş olduğu gayretler dolayısıyla Arş. Gör. Serdar Allı’yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu düşüncelerle ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla birlikte sundukları vizyon doğrultusunda bizleri hep dahi iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. (BB-YE
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