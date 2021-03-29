Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Heyelanın meydana geldiği yolda çalışmalar sürüyor

Heyelanın meydana geldiği yolda çalışmalar sürüyor

D-655 Karayolunda heyelanın meydana geldiği noktadan görüntü

Karayolları Hafta Sonu Köy Yolları Yol Çalışması 

-Vali Cevdet Atay’ın açıklaması
-Heyelanın meydana geldiği yerde karayolları ekiplerinin tali tol için çalışma yapması
-Genel ve detay

( DÜZCE ) -- Vali Cevdet Atay, “En hızlı ve en güvenilir şekilde tamamlanacak” DÜZCE

- Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu’nda cumartesi gece saatlerinde meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapanan yol ile ilgili olarak açıklama yapan Düzce Valisi Cevdet Atay; heyelan sonrası çalışmaların başlatıldığını ve Karayolları ekipleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda yolun en hızlı şekilde tamamlanacağını belirtti.
Düzce - Zonguldak Karayolu üzerinde hafta sonu medyana gelen heyelan nedeniyle çöktü. Heyelanın ardından yolun çift şeritli olarak kapatılmasıyla küçük araçlar köy yollarına yönlendirildi. Ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için ise Karayolları ekipleri tali yol çalışması başlattı. “Karayolları çalışmalarını artırtarak sürdürüyor” Düzce Valisi Cevdet Atay, “Düzce-Akçakoca arasındaki buradan 20. kilometre Akçakoca istikametinden 6. kilometrede heyelan meydana gelmişti. Şu an yolumuz kapalı ama köy yollarında ulaşım sağlanmaktadır. Karayolları çalışmaları bizzat ve sürekli takip ediyor. Biz de takip ediyoruz. Karayolları çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Karayolları, havaların yağışlı gitmesine rağmen şu an araç gereçlerini de artırarak çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz de her türlü desteği sağlıyoruz. Amacımız hızlı bir şekilde servis yolunun sağlanması ve akabinde de oradaki heyelanın ortadan kaldırılıp yolun eski haline getirilmesi” şeklinde konuştu.
Vali Atay, Karayolları yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonucunda yolun en hızlı ve en güvenilir şekilde tamamlanacağını söyledi.

(SA-ALI-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement