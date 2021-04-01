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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Heyelanın kapattığı yol kontrollü ulaşıma açıldı

Heyelanın kapattığı yol kontrollü ulaşıma açıldı

Yolda yürütülen çalışmalar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Güvenlik Önlemi Gesi Trol 


- Heyelan nedeniyle kapanan Yüksekova-Van karayolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.Karayolunun 30. kilometresindeki Yeni Köprü bölgesinde sabah saatlerinde heyelan meydana gelmişti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, yola düşen kaya parçalarını ve toprağı temizlemek için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, yürütülen çalışmalar sonucu karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları ise devam ediyor.
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