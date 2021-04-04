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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor

Heyelan olan yoldaki çalışmalar devam ediyor

Yapılan çalışmalardan drone görüntüsü

Karayolları Sağanak Yağış Karayolları Genel Müdürlüğü Köy Yolları Tonaj 

-asfalttan görüntü
-yol çizgilerinden görüntü
-genel detay

( DÜZCE -DRONE-ÖZEL) DÜZCE

- Düzce-Zonguldak karayolundaki heyelan sonrasında yapılan servis yolunun çalışmaları sürüyor. Yarın açılması planlanan yolun çalışmaları havadan drone ile de görüntülendi. Geçtiğimiz hafta sağanak yağış ile beraber Düzce-Zonguldak yolunda heyelan meydana gelerek, yol trafiğe kapatılmıştı. Ağır tonajlı araçlar farklı yollara yönlendirilirken, binek araçlar ise köy yollarından Akçakoca ve Ereğli’ye gönderiliyor. Heyelan olan bölgede Düzce Valisi Cevdet Atay ve karayolları genel müdürlüğünün incelemelerinin ardından ilk olarak bölgede servis yolu yapılması kararlaştırılmıştı. Heyelan olan yolun 20 metre gerisine karayolları ekipleri tarafından yeni servis yolu açıldı. Açılan servis yolunda asfalt serme işlemleri tamamlandı. Tek şeritli gidiş geliş olarak hazırlanan yolda, bariyerler, su kanalları ve levhalama çalışmaları da yapılıyor. Yapılan çalışmalar havadan görüntülenirken, yol çizgileri de çizildi. Pazartesi gününe kadar Düzce-Zonguldak bağlantısının servis yolunun açılması planlanıyor. (EB-HFV-
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