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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan camiyi hırsızlar talan etti

Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan camiyi hırsızlar talan etti

camiden, kırılan dökülen yerler

Bilirkişi Kamera İbadet Hırsız Toprak Kayması 

-Çelik Anmaz isimli vatandaş ile röp.

( AYDIN ) - Heyelan nedeniyle, ibadete kapatılan camiyi hırsızlar talan etti AYDIN

- Kuşadası’nda bölgedeki toprak kayması nedeniyle ibadete kapatılan cami, hırsızlar tarafından talan edildi. Caminin halılarını, klimalarını ve değerli tüm eşyalarını çalan hırsızlar ayrıca cami içerisindeki tüm malzemeleri de kırdı. Kuşadası’na bağlı Kadınlar Denizi Mahallesi Çevre Yolu üzerinde bulunan Mustafa Adalıoğlu Camii, 2014 yılı Kasım ayında meydana gelen toprak kaymasının ardından ibadete kapatılmıştı. Herhangi bir çatlak olmamasına rağmen bilirkişi raporları doğrultusunda ibadete kapatılan ve kendi haline bırakılan, son dönemde hırsızların ve madde bağımlıların adresi oldu. Kapalı olan camiye dadanan hırsızlar, cami içerisinde halı, klima, kamera dahil değerli tüm malzemeleri çaldı. Camiyi adeta talan eden hırsızlar, bununla da yetinmeyerek camideki diğer eşyaları da kırdı. Mustafa Adalıoğlu Camii’nde gönüllü müezzinlik de yapan 80 yaşındaki Çelik Anmaz, yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Burası açıldığından beri ben buranın müezzinliğini yapıyorum. Buraya hırsızlar dadandı. 5-6 defa mahkemeye gittim geldim. Kimse ne zaman açılacağını bilmiyor. Caminin halılarını da cebimizden 35 bin lira para harcayıp biz yaptırmıştık. 10 gün ibadet etmek nasip oldu sonra cami kapandı. Camimizde bir tane çatlak yok. Önce geldiler abdest alınan suları kestiler, sonra da camiyi kapattılar. 6 yıldır caminin açılacağı günü bekliyoruz" dedi.
Hırsızlar ve madde bağımlılarına yönelik önlem alınmasını isteyen Celik Anmaz,” Burada 2 tane klima vardı, bunları hırsızlar sökmüşler içini boşaltmışlar şimdi cami tekrar açılacak olsa tekrar para toplamak zorunda kalacağız. Camimiz 13 Kasım 2014’te ibadete kapandı. İbadete kapanan cami madde bağımlılarının ve hırsızların mekanı haline geldi. Camie ve müştemilatında ne varsa talan edildi" diyerek caminin bir ön önce açılmasını beklediklerini söyledi.

Mahalle sakinleri ayrıca cami müştemilatının hırsızlar tarafından çalıntı eşya deposu olarak da kullanıldığını belirterek caminin bir an önce ibadete açılması için yetkililerden yardım beklediklerini söylediler. (ZH-İK-Y)
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