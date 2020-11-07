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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amaçlı boşatıldı - RİZE

Heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amaçlı boşatıldı - RİZE

- Toprak kayması yaşanan yerden görüntü - İş makinesinin çalışması Rize 'de heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amaçlı boşatıldıRİZE (AA) - Rize 'nin Pazar ilçesinde meydana gelen heyelanda 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde dün akşamdan itibaren etkili olan şiddetli yağışın ardından heyelan oldu.Heyelan nedeniyle çeşitli yerlerdeki tarım arazilerinde hasar oluştu. Heyelan bölgesindeki 3 ev ise tedbir amacıyla boşaltıldı.Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa ve AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı.Öte yandan, şiddetli yağışın etkisiyle Hemşin ilçesine bağlı Yaltkaya, Pazar ilçesine bağlı Akbucak, Hoşdere, Sessizdere, Elmalık, Şehitlik ve Subaşı köylerinde de toprak kaymaları meydana geldi.Çamlıhemşin ilçesine bağlı Murat köyü yolu ise heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.Heyelan yaşanan bölgelerde ilgili kurumların ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım Şiddetli Yağış Gesi 

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