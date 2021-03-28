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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Heyelan bölgesinde servis yolu çalışmaları başladı

Heyelan bölgesinde servis yolu çalışmaları başladı

Heyelan alanından drone görüntüsü

Karayolları Güzergah Köy Yolları Tonaj Yol Yapımı 

-bölgede yapılan incelemelerden görüntü
-bölgede bulunan iş makinelerinden görüntü
-tali yol yapımından görüntü
-genel detay

( DÜZCE - DRONE)- Tali yol, 2 gün içerisinde tamamlanacak DÜZCE

- Düzce-Zonguldak karayolunda 26 Mart'ta meydana gelen heyelan sonrasında, karayolları tarafından servis yolu yapımına başlandı. Yolun 2 gün içerisinde tamamlanarak, hizmete açılması planlanıyor. Düzce’yi Karadeniz’e bağlayan önemli geçiş güzergahlarından olan Düzce-Zonguldak karayolunda meydana gelen heyelanın ardından yol çift şeritli trafiğe kapatılmıştı. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen güzergahta, binek araçlar ise köy yollarına yönlendiriliyor. Konu ile ilgili olarak yapılan inceleme çalışmalarının ardından bölgede servis yolu yapımına başlandı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "D-655-01 Kontrol Kesim Nolu Akçakoca-Düzce Devlet yolu 6+000 kilometrede meydana gelen heyelan nedeniyle karayolları tarafından servis yolu yapımı çalışmaları başladı" ifadeleri kullanıldı. Tali yol olarak yapılan yolun 2 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.
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