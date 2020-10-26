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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Heyelan anı cep telefonu kameraları ile kaydedildi

Heyelan anı cep telefonu kameraları ile kaydedildi

Heyelan anı

( RİZE ) - RİZE

Kamera Cep Telefonu Şahit Toprak Kayması 


- Rize’de heyelan anı cep telefonları kameralarıyla anbean kaydedildi. Heyelan Çamlıhemşin ilçesi Komilo Köyü’nde meydana geldi. Köye giden ana yolda toprak kayması nedeniyle vatandaşlar durmak zorunda kaldı. Yola düşen taşların bitmesini bekleyen vatandaşlar henüz taşlar bitmeden bir anda toprak kütlesinin yola indiğine şahit oldu. O anlar ise cep telefonları kamaralarıyla anbean kaydedildi. (HFD-ÖS-Y)
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