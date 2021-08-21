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Heybeliadaki orman yangını havadan görüntülendi
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Heybeliadaki orman yangını havadan görüntülendi

Heybeliadaki orman yangını havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

Yangın Ormanlı Orman Yangını Helikopter 

-Detay

( İSTANBUL - EK) İSTANBUL

- İstanbul Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip ve söndürme helikopteri gönderildi. Heybeliada’daki yangını drone ile havadan görüntülendi.Yangın, İstanbul Heybeliada'da öğlen saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 3 helikopter ve bir yangın söndürme uçağı ve 5 Arazöz sevk edildi. Bunun yanı sıra Ada sakinleri de beş litrelik pet şişelere doldurdukları sularla elden ele alevlerin büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf ettiği görüldü.
Öte yandan yangın drone ile havadan görüntülendi.
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