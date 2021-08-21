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Heybeliada’daki yangın kontrol altına alındı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Heybeliada’daki yangın kontrol altına alındı

Heybeliada’daki yangın kontrol altına alındı

BİDONLARI TEMİZLEME GÖRÜNTÜLERİ

Sosyal Medya Geçmiş Olsun Ormanlı Orman Yangını Helikopter 

-HELİKOPTERİN MÜDAHALE GÖRÜNTÜLERİ
-KAMERAYA SU GELMESİN DİYE VATANDAŞIN SİPER OLMA GÖRÜNTÜSÜ
-YANGINDAN GÖRÜNTÜLER
-SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

( İSTANBUL )-İHA kamerasına su gelmesin diye siper oldular İSTANBUL

- İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.Heybeliada'da Kuleli Köşk mevkiinde saat 13.15 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Heybeliada’daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul’umuza geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.Öte yandan söndürme çalışmalarında helikopterden gelen sular İHA kameramanına zor anlar yaşattı.
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