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Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar görüntülendi
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar görüntülendi

Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar görüntülendi

Yanan alan drone

Yangın Ormanlı Altın Helikopter Irak 

-Soğutma çalışması

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının bıraktığı hasar ve soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda angın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan helikopterle yaptıkları müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının ormanlık alanda bıraktığı hasar ve devam eden soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. (CGK-
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