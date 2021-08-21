- Heybeliada'da yangın sonrası tahliyeler başladı

- Heybeliada Kuleli Köşk mevkiindeki dumanı gören adalılar yetkililere haber verdi. Ekipler, limandaki insanları tahliye ediyor. Heybeliada’da orman yangını olduğu ihbarı üzerine derhal bölgeye intikal eden KEGM-3 botuyla bölgedeki vatandaşlar tahliyesi gerçekleştirildi. NENE HATUN gemisiyle birlikte KEGM-5 ve KEGM-6 botlarının bölgeye intikal halinde olduğu öğrenildi. (AZ-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım