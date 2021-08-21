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- Heybeliada'da yangın sonrası tahliyeler başladı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Heybeliada'da yangın sonrası tahliyeler başladı

- Heybeliada'da yangın sonrası tahliyeler başladı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yangın Orman Yangını 


- Heybeliada Kuleli Köşk mevkiindeki dumanı gören adalılar yetkililere haber verdi. Ekipler, limandaki insanları tahliye ediyor. Heybeliada’da orman yangını olduğu ihbarı üzerine derhal bölgeye intikal eden KEGM-3 botuyla bölgedeki vatandaşlar tahliyesi gerçekleştirildi.
NENE HATUN gemisiyle birlikte KEGM-5 ve KEGM-6 botlarının bölgeye intikal halinde olduğu öğrenildi. (AZ-
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