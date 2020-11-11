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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Heybeliada’da yanan ormanlık alana yüzlerce fidan dikildi

Heybeliada’da yanan ormanlık alana yüzlerce fidan dikildi

Görüntü tünelde

Efes Ormanlı 

-Fidanların dikimi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- ‘Geleceğe nefes’ kampanyası kapsamında Heybeliada’da 12 Temmuz’da çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda yüzlerce fidan toprakla buluştu. Heybeliada’da 12 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen yangında 61 bin 805 metrekare alanı kaplayan orman küle dönmüştü. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonun başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Milli Ağaçlandırma Haftasında Heybeliada’da yanan ormanlık alana da yüzlerce fidan dikildi. Ağaçlandırma etkinliğine Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.
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