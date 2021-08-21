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Heybeliada’da vatandaşlar yangın alanından böyle tahliye edildi
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Heybeliada’da vatandaşlar yangın alanından böyle tahliye edildi

Heybeliada’da vatandaşlar yangın alanından böyle tahliye edildi

Botlardaki vatandaşlar

Güvenli Bölge Yangın Ormanlı Altın Trol 

-Vatandaşın tahliyesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bölgedeki 230 vatandaş botlara bindirilerek tahliye edilip güvenli bölgelere taşındı. Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda angın çıktı. Yagın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botlar aracılığıyla, Çam Limanı mevkiinde bulunan 230 vatandaş tahliye edilerek güvenli bölgelere taşındı. (CGK-
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