Heybeliada’da vatandaşlar yangın alanından böyle tahliye edildi

- Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bölgedeki 230 vatandaş botlara bindirilerek tahliye edilip güvenli bölgelere taşındı. Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda angın çıktı. Yagın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botlar aracılığıyla, Çam Limanı mevkiinde bulunan 230 vatandaş tahliye edilerek güvenli bölgelere taşındı. (CGK-
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