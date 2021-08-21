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Heybeliada’da alevlere teslim olan ormanlık alan görüntülendi
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Heybeliada’da alevlere teslim olan ormanlık alan görüntülendi

Heybeliada’da alevlere teslim olan ormanlık alan görüntülendi

-Drone ile alev görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

Yangın Ormanlı Altın Helikopter Ormanlık Alanda Yangın 


- İstanbul Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi. Çekilen görüntüde ağaçların alev alev yandığı gözlendi. Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan helikopterle yaptıkları müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında alev alev yanan ağaçlar ise drone ile havadan görüntülendi. (Mİ-
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