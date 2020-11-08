Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Hesap makinesine meydan okuyan garson

Hesap makinesine meydan okuyan garson

Hakan Güneş hesaplama yapması

Parmak Sayılar Matem 

-Hakan Güneş ile röportaj
-Detaylar

( ZONGULDAK -ÖZEL)-Zihninden yaptığı hesapla hesap makinasına meydan okuyor ZONGULDAK

- Zonguldak’ta bir restoran da garson olarak çalışan 25 yaşındaki Hakan Güneş, parmaklarıyla yaptığı hesaplarla adeta hesap makinesine meydan okuyor. Zonguldak Endüstri Meslek Lisesi mezunu olan ve garsonluk yapan Hakan Güneş parmaklarıyla insanların kaç gün yaşadıklarını hesaplayabiliyor. Kendine has hesaplamasıyla hesap makinasının bile yanlış hesap yaptığını iddia eden Güneş, ortalama 30 yaş bir insanın kaç gün yaşadığını kısa sürede işlem yapmadan hesaplayabiliyor. Yaptığı zamansal ve normal hesaplar ile hesap makinesine meydan okuyan Güneş, "Hesaplar yapan birisiyim. Zaman hesaplamalar da yapabiliyorum. 30 yaşında bir insan düşündüğünüz zaman hesap makinesiyle hesaplama yaptığınız zaman yanlış yapma ihtimaliniz çok yüksektir. Bizim zaman hesaplamamız ile bugün normal mental hesaplama aynı değildir. Dünya’da birçok insan temelden matematiği anlamadığı için çok geriden gelmiştir. Hesaplamalar ordularda, ekonomide ve birçok alanda sayıların birçok önemi vardır. İnsanlarımız daha çok sözele alışkın oldukları için hesaplamalara zaman ayıramıyor. Öğrendiğim en güzel bilgi sayı üstünlüğü ne kadar iyi olursa olsun bazen dezavantajlarında olacağını bilmek zorundayız’’ dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı