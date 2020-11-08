Hesap makinesine meydan okuyan garson

-Hakan Güneş ile röportaj

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( ZONGULDAK -ÖZEL)-Zihninden yaptığı hesapla hesap makinasına meydan okuyor ZONGULDAK



- Zonguldak’ta bir restoran da garson olarak çalışan 25 yaşındaki Hakan Güneş, parmaklarıyla yaptığı hesaplarla adeta hesap makinesine meydan okuyor. Zonguldak Endüstri Meslek Lisesi mezunu olan ve garsonluk yapan Hakan Güneş parmaklarıyla insanların kaç gün yaşadıklarını hesaplayabiliyor. Kendine has hesaplamasıyla hesap makinasının bile yanlış hesap yaptığını iddia eden Güneş, ortalama 30 yaş bir insanın kaç gün yaşadığını kısa sürede işlem yapmadan hesaplayabiliyor. Yaptığı zamansal ve normal hesaplar ile hesap makinesine meydan okuyan Güneş, "Hesaplar yapan birisiyim. Zaman hesaplamalar da yapabiliyorum. 30 yaşında bir insan düşündüğünüz zaman hesap makinesiyle hesaplama yaptığınız zaman yanlış yapma ihtimaliniz çok yüksektir. Bizim zaman hesaplamamız ile bugün normal mental hesaplama aynı değildir. Dünya’da birçok insan temelden matematiği anlamadığı için çok geriden gelmiştir. Hesaplamalar ordularda, ekonomide ve birçok alanda sayıların birçok önemi vardır. İnsanlarımız daha çok sözele alışkın oldukları için hesaplamalara zaman ayıramıyor. Öğrendiğim en güzel bilgi sayı üstünlüğü ne kadar iyi olursa olsun bazen dezavantajlarında olacağını bilmek zorundayız’’ dedi.





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