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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
HES kodu sorgulaması ile yurda yerleştirildi, özür dilenerek eve yollandı

HES kodu sorgulaması ile yurda yerleştirildi, özür dilenerek eve yollandı

Yurda yerleştirilen şahsın açıklaması

( KARABÜK )- Karantina için yurda yerleştirilen şahıs özür dilenip evine gönderildi KARABÜK

Polis Karantina 


- Karabük'te karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yurda yerleştirilen şahsın karantina süresinin sona erdiği ortaya çıktı. Karabük’te Mehmet K. isimli şahıs, belediyeye giriş yapmak istediği sırada HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği gözüktü. Belediye girişinde polis nezaretinde bekletilen şahıs olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Katip Çelebi yurduna getirilerek karantinaya alınmıştı. ‘Özür dilendi evine gönderildi’ Yurda yerleştirildikten yarım saat sonra sistemde Mehmet K.’nin karantina süresinin dün gece sona erdiği ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün sisteminde yaşanan aksilikten dolayı meydana gelen yanlış anlaşılmadan dolayı özür dilenen şahıs evine gönderildi. (RB-OA
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