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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
HES kodu kartına tanımlı olmayan yolcu otobüsün ilerlemesine engel oldu

HES kodu kartına tanımlı olmayan yolcu otobüsün ilerlemesine engel oldu

Alkollü şahıstan olayla ilgili görüntü

( ESKİŞEHİR )- Otobüsten indirilmesine sinirlenince aracın önüne geçti, ancak polis gelince yoldan çekildi ESKİŞEHİR

Polis Belediye Otobüsü Alkollü Yolcu Yolcu Otobüsü 


- Eskişehir'de HES kodu biniş kartına tanımlı olmayan alkollü yolcu binemediği otobüsün önüne geçip hareket etmesine izin vermedi. HES kodu artık herhangi bir kapalı bir ortama girmek için şart haline geldi. Dün akşam saatlerinde Eskişehir'in Odunpazarı otobüs duraklarında meydana gelen olayda, alkollü olduğu anlaşılan ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu, HES kodunun yolcu kartına tanımlı olmadığı için otobüsten indirildi. Duruma sinirlenen şahıs belediye otobüsünün önüne geçip hareket etmesini engelledi. Yolcular ve çevreden tepki gösteren alkollü şahıs, polisin olay yerine gelmesiyle otobüsün önünden çekilip yoldan ayrıldı.
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