Heron kutsal alan yivli sütunları ile gizemini koruyor

-Dron ile çekilmiş alandan görüntü

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-Müze Müdürü ile röp

-Vatandaş ile röp.



( ADIYAMAN - DRONE)- 2000 yıllık tapınakta bulunun yaklaşık 1 tonluk yivli onlarca sütun bulunuyor ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Sincik ilçesinde onlarca yivli sütun bulunan 2 bin yıllık Heron (Derik) Kutsal alanını Romalılardan önce kimlerin kullanıldığı gizemini koruyor. Taş yapıları ile M.S. 2. Yüzyılla tarihlendirilen Sincik ilçesinin Fatih mahallesindeki Heron Kutsal Alanı, 1250 metre yükseklikte bulunuyor. M.S. 2. Yüzyılda yapılan kutsal alanda bulunan Kalenin MS.70'lerde Romalılar tarafından yapıldığı ve uzun süreli kullanıldığı biliniyor. İki tepe arasındaki düz bir alanda kurulan ve birisi ana tapınak olmak üzere üç adet tapınak bulunuyor. Kutsal alanının bir kült merkezi olduğu ve Kommagene Krallığının izlerini taşıdığı ile ilgili bilgi bulunmuyor. Bilgilerin kısıtlı olması, kimin tarafından yaptırıldığı ve kimlerin tapınmak üzere buraya geldiği merak uyandırıyor. Özellikle diğer tarihi alanlarda bulunmayan yivli sütunlar ilgi çekiyor. Sayıları onlarca olan yivli sütunların üst üstü olduğu ancak zamanla yıkıldığı biliniyor. Kutsal alanda bulunan içerisine evler bulunuyor. Tarihi yapı evlerle iç içe yer alıyor. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, kutsal alan içerisinde 3 tapınağın bulunduğu belirterek, 9 metre yüksekliğinde bir koruma kulesinin olduğunu söyledi.



Kutsal alanın Nemrut Dağı’nı gören bir noktada olduğuna dikkat çeken Alkan, “bin 250 metre yükseklikte düz bir alanda tapınak kurulmuştur. 1965 yılında Wolfram Höpfner tarafından mimari incelemesi yapılmıştır. Buranın Roma’ya ait olup olmadığı bilinmemekle beraber, Kommagene Kralı 1. Antiochos’un hükümdarlık kültü olarak kullanıldığı da söylenmektedir. Burayla ilgili bilgilerin kısıtlı olması ve kimlerin burada tapındığı ile ilgili bilgi olmaması merak uyandırmaktadır. Buradaki sütun yapısı Karakuş ve diğerlerinin sütun yapılarından farklı olan yivli sütunlardır” dedi.

Tarihi alanda evi bulunan Abuzer Kaymak ise, 500 yıldan yani yedi kuşaktan beri bu bölgede olduklarını ve tarihi alanları gönüllü olarak koruduklarını dile getirdi. Birinci derece SİT alanı olan Heron Kutsal Alanına yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. (AHM-LO-Y)



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