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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Herkesin gözü önünde vatandaşların ceplerinden paralarını çaldılar

Herkesin gözü önünde vatandaşların ceplerinden paralarını çaldılar

Dolmuş içerisinden görüntü

Güzergah Adli Kontrol Polis Merkezi Kaçış Şehir İçi 

-Olayı gerçekleştiren F.Ü.'nün müştekinin yanına oturması
-Olayı gerçekleştirip, arkadaşıyla dolmuştan inip, koşarak kaçması
-Müştekinin durumu fark edip, şüphelilerin arkasından koşması
-Şüphelilerin dolmuş içerisinde sürekli yer değiştirmesi
-Zanlının müştekinin yanına oturması
-Dolmuştan inip, kaçmaları
-Müştekinin kovalaması
-Şahısların kaçarken görüntüsü
-Emniyetten çıkarılması

( MERSİN )- Mersin’de bindikleri dolmuşlarda, yankesicilik yöntemiyle vatandaşların cebindeki paraları çalan 2 kişi yakalandı- Son olaylarında kameralar tarafından da saniye saniye görüntülenen şahıslardan biri tutuklanırken, biri ise adli kontrolle serbest bırakıldı MERSİN

- Mersin’de bindikleri dolmuşlarda, yankesicilik yöntemiyle vatandaşların cebindeki paralarını alan 2 kişi, yalanlandı. Son olaylarında güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen şahıslardan biri tutuklanırken, biri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, polis merkezine başvuran müşteki E.Ç., bindiği şehir içi dolmuş içerisinde yankesicilik sureti ile 800 lirasının çalındığını belirterek, şahıs veya şahıslardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği minibüs içerisindeki ve şahısların kaçış güzergahlarındaki kamera görüntülerini tek tek izledi. Yapılan inceleme sonucunda şahısların F.Ü. ve M.G. olduğu tespit edildi. Daha öncede benzer olaylardan kaydı bulunan F.Ü. ve diğer şahsı yakalamak için belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edilen şahıslardan F.Ü. tutuklanırken, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şahıslar dolmuşta ve kaçtıkları güzergahlarda da araç ve güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, araçta şüpheli hareketler sergileyen 2 kişi, dolmuş içerisinde sürekli yer değiştiriyor. Ardından şüphelilerden biri müştekinin yanına oturarak, cebindeki cüzdanı alıyor. Olayın ardından ilk durakta inen şüpheliler, koşarak bölgeden uzaklaşıyor. Kısa bir süre sonra cüzdanının alındığını fark eden müşteki de, şüphelilerin peşinden koşarak takip etmeye çalışıyor.
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