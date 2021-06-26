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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Herkes çocuğunu beklerken o annesini bekledi

Herkes çocuğunu beklerken o annesini bekledi

Okul görüntüsü

Genç Kız Sınav Maraton Öğrenciler 

- İçeri girenler görüntü
- Genç kız röp
- Genç kızın annesine sarılma görüntüsü
- Son dakika yetişenler görüntüsü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- YKS maratonunda herkes çocuğunu beklerken o annesini bekledi. Annesinin heyecanını yaşayan genç kız, “çok emek gösterdi sınav için çok çalıştı” dedi.
YKS maratonu bugün saat tam 10.15’te başladı.
Sınava giren öğrencilerin heyecanı yanı sıra ailelerde bu sınav heyecanına ortak oldu. Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Hatemoğlu İlkokulu'nda sınava giren çocuklarını veliler heyecan içinde beklemeye başladı.
Herkes çocuğunu beklerken genç kız 30 yıldan sonra sınava giren annesinin heyecanına ortak oldu. Sınava giren annesini bekleyen bir genç kız, “sınav için çok çalıştı. Çok emek gösterdi. 30 yıldan sonra girdi. Bende seneye gireceğim” dedi.
Öte yandan sınava koşarak son anda yetişenlerde görüldü.
(HZE-ZA-
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