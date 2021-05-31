Her sabun zeytinyağı sabunu değil, aldanmayın

-Mücahit Kıvrak röp

-sabun detayları

-Sabun üretim detayları



( BALIKESİR -ÖZEL) BALIKESİR



- Zeytinyağından üretilen sabunların yaklaşık 5 bin yıldır geleneksel yöntemler ve yeni teknikler ile imâl edildiğini söyleyen Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Zeytinyağı sabunu daha doğrusu, biz bunu şu şekilde ayırıyoruz. Bunun içinde yüzde yüz zeytinyağı var. Yüzde yüz zeytinyağı koyduğunuzda bu zeytinyağı sabunudur. Bu sabunun içerisine diğer bitkisel yağlardan veya hayvanî yağlardan koyup içine bir miktar temizleme amaçlı zeytinyağı koyarsak o zaman da zeytinyağlı sabun olmuş olur. İkisinin arasında ciddi bir fark var” dedi.



