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Her gün binlerce kişi günbatımını izlemek için Kapadokya'ya akın ediyor
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Her gün binlerce kişi günbatımını izlemek için Kapadokya'ya akın ediyor

Her gün binlerce kişi günbatımını izlemek için Kapadokya'ya akın ediyor

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Yabancı Turist Gesi Ziyaretçiler Peri Bacaları Turist 

-KIZILÇUKUR VADİSİNDE GÜNBATIMINI İZLEYENLERDEN GÖRÜNTÜLER
-ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI MUSTA ATEŞ İLE RÖP.

( NEVŞEHİR -ÖZEL-DRONE) NEVŞEHİR

- Türkiye'nin dört bir yanından Kapadokya bölgesinde günbatımını izlemek için her gün binlerce yerli ve yabancı turist, Kızılçukur vadisine akın ediyor.Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Kızılçukur vadisi günbatımını izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Gün batımı sırasında çoğunlukla kızıla, kimi zaman da yeşil renge dönüşen peri bacaları ile süslü vadi yerli ve yabancı turistleri etkiliyor. Güneşin son ışıklarını izleyebilmek için Kızılçukur vadisine gelen turistler, batan güneşle birlikte bol bol hatıra fotoğrafları çektiriyor. Her gün binlerce kişinin günbatımı için Kızılçukur vadisine geldiğini ifade eden Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, "Kızılçukur vadisinde günbatımı dünyanın en nadir yerlerinden bir tanesidir" dedi.
Ateş, “Kapadokya bölgesine gelen bütün ziyaretçilerin özellikle uğramak istediği Kızılçukur vadimiz güneşin battığı en güzel yerlerden biridir. Her gün binlerce turisti ağırlıyoruz. Olağanüstü manzarası ile güneşin batışıyla insanlar müthiş bir fotoğraf sahnesi sergilemektedir. Kapadokya dünyada nadir yerlerden bir tanesidir ve güneşin battığı en güzel yer olarak Kızılçukur vadisi tarif ediliyor. Biz de bölgemize gelen tüm misafirlerimizi bu anı yaşamaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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