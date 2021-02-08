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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Her birinde yaklaşık 6 bin tahta parçası kullandı, birebir aynılarını yaptı

Her birinde yaklaşık 6 bin tahta parçası kullandı, birebir aynılarını yaptı

-Nevzat Bulut'un yaptığı maketlerden detay

Tarihi Bina Minyatür Tarım Camii Amatör 

--evden detay
--maket yapımı çalışmasından detaylar
--Nevzat Bulut röp

( SİVAS )- Sivas’ta 6 bin tahta parçası kullanarak kentte bulunan tarihi yapıların maketlerini yapan Nevzat Bulut, müzeyi andıran eviyle de dikkat çekiyor SİVAS

- Sivas’ta 6 bin tahta parçası kullanarak kentte bulunan tarihi yapıların maketlerini yapan Nevzat Bulut, müzeyi andıran eviyle de dikkat çekiyor. Kent merkezi Kadı Burhaneddin Mahallesinde yaşayan 60 yaşında ki Nevzat Bulut, 2017 yılında çalıştığı iş yerinden emekli oldu. Emekli olduktan sonra kendisine uğraş arayan Bulut, maket yapmaya karar verdi. Sivas’ta yer alan tarihi binaların maketlerini yapmaya karar veren Bulut, birbirinden güzel maketler ortaya çıkardı. Özellikle Selçuklu eserlerinin bire bir minyatürlerini yapan Bulut, yaptığı maketlere müzeyi andıran evinde gözü gibi bakıyor. Şimdiye kadar 5 yapının maketini oluşturan Nevzat Bulut, her bir makette yaklaşık 5-6 bin tahta parçası kullanıyor. Yaptığı maketleri satmayı düşünmediğini söyleyen amatör sanatçı, Sivas’ın tanıtımı için kullanılacağı takdirde maketlerini hediye edebileceğini dile getirdi. Bir maketi 2-3 ayda yapıyor Sivas’ın tarihi yapılarının maketini yapan Nevzat Bulut, bir maketin yapımının 2-3 ay sürdüğünü belirterek, “Maketlerim tarihi Tren garı, 4 Eylül Kongre müzesi, tarihi Kale camii, tarihi Valilik binası ve tarihi Jandarma binası. Şu anda 5 tane yaptım. Sırada gök medrese var şimdi onun çalışmalarına başlayacağım. Bir maket yaklaşık 2-3 ay sürer çünkü her birinde 5-6 bin parça ağaç var. Bunları tek tek kesiyorum, ölçülendiriyorum, yapıştırıyorum, zımparası verniği derken 2-3 ay sürüyor bir tanesi. Çifte Minare, Buruciye Medresesi de olmak üzere Sivas’ta ki tarihi eserlerin tek tek böyle maketlerini yapacağım. Almak isteyen olursa tek tek değil de toplu halde Sivas dernekleri ve Sivas’ın tanıtımı amaçlı alınırsa o zaman satarım. Eve gelenler burayı gördüklerinde sanki bir müzeye gelmiş gibi hissediyoruz diyorlar herkes beğeniyor bende memnun oluyorum’’ şeklinde konuştu.
(DK-GF-
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