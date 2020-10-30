Hemzemin geçitte facia, ticari araç metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

-- Trenden görüntü

-- Çarpıştıkları yer

-- Hemzemin geçit,

-- Kapalı bariyer ve köprü, hastane ve acil servis



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta akşam saatlerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Trenin metrelerce sürüklediği hafif ticari araçtaki sürücü kazadan yaralı kurtuldu. Aracın sağ tarafı ise adeta hurdaya döndü. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Acılık semtindeki hemzemin geçit üzerinde yaşandı. 67 AG 913 plakalı Ford marka Connect model hafif ticari araç, tren ile çarpıştı. Hemzemin geçitte meydana gelen kazada trenin çarptığı araç yaklaşık 30 metre sürüklendi. Sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan facia sonrası olay yerinde hareketli anlar yaşandı. 112 acil sağlık ekiplerinin tıbbi müdahalede bulunduğu sürücü Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada aracın sağ tarafı ise trenin altında kalırken adeta hurdaya döndü. Sürücünün hastanedeki tedavisi sürerken Acılık semtine ulaşımın sağlandığı köprüde ulaşım durdu. Kapalı halde sirenleri çalan bariyer ise dikkat çekti.



loading...