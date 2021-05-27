Hemşehrileri darbenin 61. yıldönümünde Polatkan’ı unutmadı

-Hasan Polatkan'ın geçmişte yaşadığı ev detay görüntüler

-Kırım Gelişim Vakfı yönetim kurulu üyesi Ferruh Ayhun röportaj

-Eski Işıklar Mahallesi muhtarı Şemsettin Doğan röportaj

-Terzi Harun Erkmen röportaj

-Terzi detay görüntüler



( ESKİŞEHİR ) -- Darbenin tanıkları karanlık yıllarda Menderes ve arkadaşlarına nasıl zulüm yapıldığını anlattı ESKİŞEHİR



- Eskişehirliler 27 Mayıs askeri darbesinde tutuklanan ve sonrasında idam edilen dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı darbenin 61. yıldönümünde özlemle andı. Polatkan’ın o yılları hatırlayan hemşehrileri ise resmen karanlık bir dönemden geçildiğini, Menderes, Polatkan ve Zorlu’nun zulme uğradıklarını dile getirdiler. 27 Mayıs 1960 yılında gerçekleşen ve Türk demokrasi tarihinde bir leke olarak tanımlanan askeri müdahalenin üzerinden tam 61 yıl geçti. 1950-60 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı görevini yerine getiren ve Eskişehir doğumlu olan Hasan Polatkan, gerçekleşen bu darbede, dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile birlikte tutuklanarak 16 Eylül 1961 tarihinde idam edildi. 1990 yılında TBMM tarafından alınan kararla itibarı iade edilen Hasan Polatkan’ı ve ihtilal yıllarını hatırlayan Eskişehirli vatandaşlar, Polatkan’ın halkın içinden yetişmiş ve zamanında büyük işler yapmış çok çalışkan bir devlet adamı olduğunu ifade ederek, idam edilmesinin ise demokrasi tarihinde kara bir leke olarak her zaman hatırlanacağını dile getirdi. “Polatkan halk adamıydı” Kırım Gelişim Vakfı yönetim kurulu üyesi 79 yaşındaki Ferruh Ayhun, kendisi gibi Kırım kökenli Hasan Polatkan’ı şahsen tanıdığını ve ihtilal sırasında tutuklanmasını üzüntüyle hatırladığını dile getirdi. O dönemde matbaacılık yaptığını belirten ve Polatkan’ın halkla iç içe ve sıcakkanlı bir maliye bakanı olduğunu söyleyen Ayhun, “Benim kayınvalidem ile Hasan Polatkan kardeş çocukları. O günler karanlık günlerdi. Polatkan idarehaneye gelip giderdi. Hasan Polatkan, benimle ve matbaadaki çırakla oturup çay içen bir adamdı. Maliye bakanıydı, bizimle beraber gelir otururdu, halk adamıydı. Bilhassa köylülerle çok sıkı fıkıydı. Hacı annesi bu ihtilal dönemine yakın zamanda Polatkan’ı yanına çekip söylemiş bunlar seni ipe götürür demişti” ifadelerini kullandı. “Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan suçları yokken asıldı” İhtilal zamanını çok iyi hatırladığını belirten Eski Işıklar Mahallesi muhtarı Şemsettin Doğan, “1949 doğumluyum. İhtilal zamanını çok iyi biliyorum. Hasan Polatkanımız hem hemşerimiz hem de mahallemizin adamıydı. Hatıralarını dinlerdik. İhtilal döneminde ‘Adnan Menderes bir uçak dolusu altınla kaçıyor’ gibi bir sürü yalan söylediler. Biz çocuktuk ama biliyorduk, bilinçliydik. Bir hemşeri olarak Hasan Polatkan için çok üzülmüştük. Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan suçları yokken asıldı” diye konuştu.

Eskişehir’de Hasan Polatkan’ın isminin verildiği caddede yıllardır terzilik yapan Harun Erkmen, o dönemler adına üzüldüklerini ve böyle olmamış olmasını dilediklerini aktardı. O dönemde bir kıyım olduğunu ve çok üzüldüklerini kaydeden Erkmen, idam edilen devlet adamları için Allah’tan rahmet diledi. (EZG-GC-

