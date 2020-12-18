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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Hem yaralandı, hem de ceza yedi

Hem yaralandı, hem de ceza yedi

KAZA YERİNDEN MOTOSİKLET GÖRÜNTÜSÜ

Hastane Bild Motosiklet Sürücüsü 

-SÜRÜCÜNÜN GÖRÜNTÜSÜ
-ARAÇ GÖRÜNTÜSÜ
-DETAYLAR

( BURSA )- İki sürücü de kazanın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Kaza İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. İlker Ü. idaresindeki 74 BD 386 plakalı motosiklet ile Öznür B. idaresindeki 16 AIA 484 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücü metrelerce motosikletle birlikte yerde sürüklenerek kaldırıma çarparak ancak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü başına taktığı kask sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen trafik ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürüsünün ehliyeti olmadığını belirledi. Sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan dolayı 2 bin 450 TL ceza kesildi. Hafif yaralanan sürücü hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kadın sürücü ile motosiklet sürücü kazanın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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