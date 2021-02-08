Hem okudular hem de para kazandılar

-Kolonya doldurması

-Doldurduğu kolonyaları tezgaha dizmesi

-Osman Sarıkaya'nın röportajı

-Yasin Bulut'un maske üretiminde çalışması

-Maske üretiminde çalışan öğrencilerden detay

-Yasin Bulut ile röportaj



( KAYSERİ ) -- Pandemide okullarda dezenfektan ve maske üretimi öğrencilerin gelir kapısı oldu- 12. sınıf öğrencisi Osman Sarıkaya, "Servisçilik yapan babam okullar kapanınca çalışamadı. Ben çalışarak destek olmaya çalıştım"- 17 yaşındaki Yasin Bulut, "Okurken para kazanmak bana gurur veriyor" KAYSERİ



- Covid-19 salgınında dezenfektan ve maske üretimine geçen Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, öğrencilerin çalışarak para kazanmasına ve aile bütçesine katkıda bulunmasını sağlıyor. Kayseri'de bulunan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 12. sınıf öğrencisi Osman Sarıkaya, Covid-19 başladığı zaman okullarda yüz yüze eğitime geçildiğini ve servisçilik yapan babasının geçen yıl Mart ayından itibaren çalışamadığını söyledi.



Öğretmenlerinin de desteği ile okulda dezenfektan, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, sabun ve kolonya üretiminde çalışmaya başladığını söyleyen Osman Sarıkaya, "Burada 6 aydan beri çalışıyorum. Günde yaklaşık 7 saat kadar çalışıyoruz. Babam 9 yıldır okul servisçiliği yapıyordu. Pandemi nedeniyle çalışamayınca öğretmenlerim beni çağırdı ve burada çalışmaya başladım. Aylım 2 bin TL civarında maaş alıyorum ve bu dönemde aileme elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Maske üretiminde çalışan tekstil bölümü öğrencisi 17 yaşındaki Yasin Bulut ise, “4 aydır burada çalışıyorum. Asgari ücret alıyorum. Kazandığım para ile aileme destek oluyorum ve onların yükünü hafifletiyorum. Günde 2 bin 500 maske yapabiliyorum. Öğretmenlerimin böyle çalışma imkanı vermeleri, hem okurken hem de para kazanmak bana gurur veriyor. Öğretmenlerime bana böyle bir imkan verdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

(AÖ-



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