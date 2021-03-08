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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hem kumar hem pandemi, toplam ceza 48 bin 950 TL

Hem kumar hem pandemi, toplam ceza 48 bin 950 TL

-Baskın (jandarma görüntüsü)

( SİVAS ) - SİVAS

Para Cezası Jandarma Akalan 


- Sivas’ın Kangal ilçesinde çiftlik evinde kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı, toplamda 48 bin 950 para cezası uygulandı. Edinilen bilgiye göre aldığı bir ihbarı değerlendiren Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas’ın Kangal ilçesi Reşadiye Mahallesinde bulunan bir çiftlik evine baskın düzenledi.
Düzenlenen baskında 11 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. 11 kişiye hem kumar suçundan hem de Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan kuralları ihlalden toplamda 48 bin 950 TL para cezası uygulandı. (HÜ-GF-Y)
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