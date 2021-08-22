Hem koştu hem de toprağa tohum saçtı

--Koşarken tohum serpmesinden detaylar

--Diğer detaylar



( KAYSERİ ) -- Kayserili Maraton koşucusu, ağaç dikimine teşvik etmek için tohum saçtı KAYSERİ



- Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yaşayan Maraton Koşucusu İbrahim Sarıduman, hem sporu sevdirmek hem de orman yangınlarının ardından ağaç dikimine teşvik etmek için Tomarza’dan Kayseri’ye kadar olan koşusunda, yol kenarına çantasında bulunan tohumları saçtı. 41 yaşındaki Maraton Koşucusu İbrahim Sarıduman, geçtiğimiz günlerde çıkan yangınlara farkındalık oluşturmak için sabah saatlerinde Tomarza İlçe Meydanından başlayarak Kayseri kent merkezine 45 kilometre yolu hiç durmadan koşarak 4,5 saatte tamamladı. Maraton koşucusu aynı zamanda geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınlarına farkındalık oluşturmak için sırtında taşıdığı 2 bin adet kaysı çekirdeğini de yol kenarlarına serpiştirdi. Maraton Koşucusu İbrahim Sarıduman geçtiğimiz yıllarda düzenlenen İstanbul Maraton koşuna üzerinde “Tomarza” yazılı tişörtü ile katılarak ilk yüze girerek hem kendi adını hem de yaşadığı Tomarza ilçesinin adını İstanbul’da duyurmuştu. (EK

