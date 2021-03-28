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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Hem korktular, hem de masa kurup itfaiyenin çalışmalarını izlediler

Hem korktular, hem de masa kurup itfaiyenin çalışmalarını izlediler

İtfaiye ekibinin metruk binada çalışma yapması

İtfaiye Aracı Deprem Güvenlik Önlemi Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Meraklı gözlerle itfaiye ekibinin çalışmasını izleyen vatandaşlar
-Masa kurarak itfaiyenin çalışmasını izleyen vatandaş

( DÜZCE -ÖZEL)- 22 yıl önceki depremi gören bina, ekipleri harekete geçirdi DÜZCE

- Düzce'de 1999 depreminden kalan ağır hasarlı 5 katlı binanın en üst katından aşağı sıva ve beton parçaları dökülmeye başlayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Meraklı gözlerle itfaiye ekiplerini izleyen vatandaşlardan bazıları, masa kurup çalışmaları seyretti. Düzce'de yaşanan 1999 depreminde ağır hasar alan ve metruk hale gelen bina mahallede tehlike saçmaya başladı.
5 katlı binanın yıllar içinde çürümesinden dolayı en üst katından aşağıya sıva ve beton parçaları dökülünce panik olan vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi , itfaiye aracının merdiveni ile çatıdan dökülen ve tehlike oluşturan parçaları temizledi. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin çalışmasını birçok vatandaş da meraklı gözlerle takip etti. Bazı vatandaşlar ise kurdukları masaya oturarak yapılan çalışmaları izledi.
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