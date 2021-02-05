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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Hem evlerden hem de birbirlerinden çaldılar

Hem evlerden hem de birbirlerinden çaldılar

Güvenlik kamera görüntüleri

Televizyon Çete Lideri Hırsızlık Çetesi Şüpheli Çanta Hırsız 

-Asayiş Şube Çıkış

( İSTANBUL )...Hırsızlık anları kamerada- İstanbul'da bir çok eve giren hırsızlık çetesi, polisin operasyonuyla çökertildi İSTANBUL

- İstanbul'un birçok eve girerek değerli eşya ve para çalan hırsızlık çetesi, polis operasyonuyla çökertildi. Hırsızların birbirlerinden de para çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'un birçok ilçesinde evlere giren çetenin yakalanması için çalışma başlattı. Çete üyelerinin özellikle sabaha karşı kart yardımıyla evlere girerek değerli eşya, para, telefon, bilgisayar ve televizyon çaldıkları belirlendi. Yaklaşım 500 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığın aynı şebeke tarafından yapıldığını belirledi. Görüntü incelemesi sonucunda önce hırsızları eşkalleri, ardından da kimlikleri tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 25 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
2 Şubat Salı günü düzenlenen operasyonda biri kadın olmak üzere aralarında çete lideri Önder Y.'nin de olduğu toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. Toplam 45 eve girip hırsızlık yapan çete 5 milyon TL vurgun yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan çete lideri Önder Y.'nin 75 adet adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi. Çetenin sadece evlerden değil, birbirinden de para çaldığı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin hırsızlık yaptıkları evden ellerinde çantalarından çıktıkları, daha sonra bir şüpheli eve tekrar girdiği sırada apartman merdiveninde duran şüpheli çantadan bir tomar çaldığı görüldü.

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