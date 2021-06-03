Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hem ekmek ustası hem şarkıcı

Hem ekmek ustası hem şarkıcı

-Hasan Durmuş ekmek yapıp şarkı söylerken, notlar alırken görüntü

Şarkıcı 

--Hasan Durmuş ve iş arkadaşı ile röportaj
--Hasan Durmuş’un kliplerinden görüntü

( İZMİR )- Bir yandan ekmek yapıyor, bir yandan müzik- 30 yıllık ekmek ustası, söz ve müziği kendisine ait parçalara klip çekiyor İZMİR

- İzmir’de bir fırında çalışan ekmek ustası Hasan Durmuş (50), aynı zamanda müzikle de uğraşıyor. Söz ve müziği kendisine ait beş parçayı internet ortamında müzikseverlerle paylaşan Durmuş, bir yandan ekmek yapıp bir yandan şarkı söylüyor; ilham geldiğinde not almayı da ihmal etmiyor. İzmir Gaziemir’de bir fırında çalışan 50 yaşındaki Hasan Durmuş, hem ekmek ustası hem de şarkıcı. Daha çok özgün müzik icra eden Durmuş, söz ve müziği kendisine ait beş parçaya klip çekerek onları internet ortamında paylaştı. Ekmek yaparken bir yandan şarkı söyleyen Durmuş, ilham geldiğinde yanında bulundurduğu kağıda notlar da alıyor. İş arkadaşları istek parça yolluyor 30 yıllık ekmek ustası Durmuş, “5 yıldır müzikle uğraşıyorum ancak geçen seneden beri şarkılarımı internet üzerinden yayınlıyorum. Sözü ve müziği bana ait olan beş parçam var. Aynı zamanda ekmek ustasıyım. Çalışırken ilham geldiğinde bir yandan ekmek yapıp bir yandan notlar alıyorum. Bazen çalışırken kendi kendime şarkı söylüyorum. Bu durum, çalışma arkadaşlarımın da hoşuna gidiyor. Sesimi genelde Ahmet Kaya’ya benzetiyorlar. Müşteriler de bazen hem müzisyen hem fırıncı olmam nedeniyle şaşırıyor” dedi.
Durmuş’un iş arkadaşı Ahmet Çetin ise, “Onu 35-40 yıldır tanırım. Sesi güzel, çok da güzel şarkı yapıyor. Ekmek yaparken bir yandan müzikle uğraşması çok güzel. Çalışırken ona istek parça da bulunuyoruz. O da bize söylüyor” diye konuştu.
(CA-
İlgili Foto Galeriler
Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son haliŞarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son hali
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
İşte Sibel Can'ın yeni eviİşte Sibel Can'ın yeni evi
Şarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu AnlattıŞarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu Anlattı
Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!
30 Kilo Veren Şarkıcının Müthiş Değişimi!30 Kilo Veren Şarkıcının Müthiş Değişimi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement