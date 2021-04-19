Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar

Hem çiçek topladılar, hem karın tadını çıkardılar

-2 metreyi bulan kar görüntüleri

--Bahar manzarası
--Muhammed Doğan ile röportaj
--Detay görüntüler

( AĞRI -ÖZEL) AĞRI

- İki mevsimin bir arada yaşandığı Ağrı’da vatandaşlar bir taraftan çiçek toplarken bir taraftan karda kaydı. Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yeşilova köyünde iki mevsim bir arada yaşanıyor. Manzaranın tadını çıkarmak için köye gelen vatandaşlar bir taraftan bahar çiçeklerini toplayıp bir taraftan da yaklaşık 2 metreyi bulan karda kaymanın keyfini çıkardı. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler ise fotoğraf tutkunlarına doğal stüdyo imkanı sunuyor. Ağrı’da iki mevsimi bir arada yaşadıklarını söyleyen vatandaşlardan Muhammed Doğan, pandemiden eve kapanılan dönemde doğada stres attıklarını söyleyerek, “Pandemiden dolayı 1 yıldır evden çıkamıyoruz. Baharın gelişiyle doğaya çıktık. Her yer çok güzel. Hem geziyoruz hem de oruçlu olduğumuz günü bitiriyoruz. Bol bol fotoğraflar çekiyoruz. Az önce bahar olan taraftaydık burası da Ağrı’nın kış tarafı. Karı görüyorsunuz nerdeyse 1 metreden fazla. Yani bu tarafımız kar, diğer tarafımız kar. İki tarafta çok güzel. Ağrı’da adeta iki mevsimi bir arada yaşıyoruz“ ifadelerine yer verdi. (MG-ÖB)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement