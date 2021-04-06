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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Hem çevreye rahatsızlık verdiler, hem de polise hakaret ettiler

Hem çevreye rahatsızlık verdiler, hem de polise hakaret ettiler

-Zanlılar polis ekiplerince emniyetten çıkartılırken detay görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Polis Uyuşturucu Karahisar Polis Ekipleri Irak 


- Afyonkarahisar’da çevreye rahatsızlık veren 4 alkollü şahıs ihbar üzerine gelen polise zorluk çıkartarak direndi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.Afyonkarahisar kent merkezi Kadınana Caddesi'nde alkollü oldukları tespit edilen E.G, H.Y, M.K. ile A.İ. isimli şahıslar çevreye rahatsızlık verince ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Şahıslar polisin kimlik kontrolü sırasında direnerek hakaret edip ve mukavemet gösterdi. Olay yerine takviye ekiplerin sevk edilmesiyle gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında, E.G'de bir miktar uyuşturucu, H.Y'de de bıçak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G, H.Y. ve M.K. tutuklandı, A.İ. serbest bırakıldı.
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