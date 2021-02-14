Hem borç ödüyorlar hem araç filosunu genişletiyorlar

-BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖKÜZCÜOĞLU KONUŞMASI

-ARAÇLAR DRONE GÖRÜNTÜSÜ



( MANİSA )- Ayda yaklaşık 3 milyon TL geliri olan Alaşehir Belediyesi gelirinin yarısıyla borçlarını öderken, iş adamlarının destekleriyle araç filosunu da genişletmeye devam ediyor MANİSA



- Alaşehir Belediyesi, bir yandan önceki belediyeden kalan borçları öderken, yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Ayda yaklaşık 3 milyon geliri olan belediye, gelirinin yarısını borç olarak öderken, iş adamlarının destekleriyle araç filosunu da genişletmeye devam ediyor.Alaşehir Belediyesi araç filosuna iki yeni araç daha katıldı.

Alaşehirli iş adamlarının daha önce değişik tarihlerde 19 hizmet aracı hibe ettiği Alaşehir'de yine iş adamlarının katkılarıyla belediyeye hibe edilen iki yeni araç ile hibe araç sayısı 21 oldu. 2 yeni hizmet aracı, belediye kamyon garajında teslim edildi.Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Sevgili hemşehrilerim şu ana kadar getirdiğimiz 21 tane hibe aracımızın başındayız. Bu araçlarımız Alaşehir’imize ve Alaşehirlilere hizmet ediyorlar. Bize hizmetleriyle ayda 700 bin lira tasarruf sağlıyorlar. Bu araçların içerisinde hizmet araçları, sıkıştırmalı çöp araçlarımız var. Çift kabin araçlarımız var. İleriki günlerde yeni araçlarımız gelmeye devam edecek. Sizlere sürprizlerimiz olacak. Bu araçların Alaşehir’e kazandırılmasında emekleri olan iş adamları dostlarıma ve emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Belediye olarak tasarruflarla beraber yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Ayda yaklaşık 1,5 milyon lira tasarruf ve 1,5 milyon gelir artışımız var. Bu şekilde götürdüğümüzde ileride Manisa’nın en zengin belediyesi haline geleceğiz. Biz, bize güvenenlerin verdiği oyları anasının ak sütü gibi helal ettirmeye söz vermiştik. İnşallah bu sözümüzü yerine getiriyoruz” dedi.





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