HELSİNKİ - Bakan Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile ortak basın toplantısı düzenledi
: - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı için gelişleri - Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun açıklaması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasıHELSİNKİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım