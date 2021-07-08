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HELSİNKİ - Bakan Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile ortak basın toplantısı düzenledi
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
HELSİNKİ - Bakan Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile ortak basın toplantısı düzenledi

HELSİNKİ - Bakan Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile ortak basın toplantısı düzenledi



: - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı için gelişleri - Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun açıklaması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasıHELSİNKİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın Toplantısı Toplantı 

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