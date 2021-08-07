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Helikopterlerin sortileri böyle görüntülendi
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Helikopterlerin sortileri böyle görüntülendi

Helikopterlerin sortileri böyle görüntülendi

helikopterlerden drone görüntüleri

( AYDIN ) AYDIN

Yangın Ormanlı Orman Yangını Helikopter Irak 


- Dün Aydın Çine ilçesi Akçaova, Kabalar, Sarıköy ve Altınabat mahallerinde başlayan orman yangını bu sabah saatlerinde 4 helikopterin sürekli olarak yangın bölgesine yaptığı sorti sonrası yerleşim birimlerine tehdit ortadan kalkarken, helikopterlerin çalışmaları havadan drone ile görüntülendi. Gece boyunca alev alev yanan ormanlık alan sabah saatlerinde bölgeye gönderilen 4 helikopter tarafından arka arkaya sorti yaparak alevlerin yerleşim birimine sirayet etmesini engelledi. Sabah saatlerinde havadan ve karadan devam eden çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Helikopterlerin ardı ardına su göletlerinden su alması, alevlerin üzerine su bırakması havadan görüntülenirken, sönen alanlarda da soğutma çalışmalarına başlandı.
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