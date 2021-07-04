Helikopterler çöplük yangını için havalandı

-YANAN YER

-FARKLI AÇILAR

-EKİPLERİN YERDEN MÜDAHALESİ

-UZAKLARDAN GÖRÜNEN DUMANLAR



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki çöplükte çıkan yangın için 3 helikopterle havadan müdahale edildi. Yangın, bugün öğle 13.05 sıralarında Ezine ilçe çöplüğünde çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar, ormanlık alana sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ayvacık, Bayramiç, Çanakkale, Çan Orman İşletme Müdürlükleri’nden yangın ekipleri ile Çanakkale, Keşan, Edremit helikopterleri de havadan müdahale etti. Çöplük yangınında yükselen dumanlar tatil cenneti Bozcaada'dan da görülüyor. Ekipler hem havadan hem de karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

