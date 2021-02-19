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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Helikopterle denetlenen sürücülere ceza yağdı

Helikopterle denetlenen sürücülere ceza yağdı

Emniyet Helikopterinden çekilmiş görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Trafik Güvenliği Emniyet Kemeri Polis Helikopteri Trafik Denetimi Cep Telefonu 


- Gaziantep'te kuralları ihlal eden sürücüler, polis helikopteri ile havadan denetlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve radara giren 51 sürücüye ceza yazıldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, helikopterle otoyolda yaptıkları trafik denetiminde trafik güvenliğini tehlikeye sokan 51 araç ve sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Araç sürdüğü sırada cep telefonu ile konuşan, emniyet kemerini takmayan ve işaretleme yapmadan duraklayan 51 araç sürücüsüne ceza yazıldı. Ekipler denetimin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
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