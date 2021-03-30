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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Helikopter operasyon için değil, otizmli çocuklar için havalandı

Helikopter operasyon için değil, otizmli çocuklar için havalandı

Üstü açık otomobil ile şehir turu

Uçan Balon Farkındalık Teröristler Helikopter Kışla 

-Belediye ye gelmeleri
-Genel ve detay görüntü
-Çocukların eğlenmesi
-Şarkı söyleyip oynamaları
-Helikopterin gelmesi
-Helikopteri alkışlamaları
-Balon uçurmaları
-Röportaj

( ADANA )- Adana Emniyet Müdürlüğü otizmli çocuklara karşı farkındalık oluşturmak için helikopter kaldırıp çocuklara “Sizi çok seviyoruz her zaman yanınızdayız” anonsları yaptı ADANA

- Adana Emniyet Müdürlüğü otizmli çocuklara karşı farkındalık oluşturmak için helikopter kaldırıp çocuklara “Sizi çok seviyoruz her zaman yanınızdayız” anonsları yaptı.Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri otizmli çocuklara karşı farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.
Polis “Mavi'nin Çocukları Farkınızdayız, Her Zaman Yanınızdayız” sloganıyla yola çıktı. Polisler, otizmli çocuklarla üstü açık otomobile binerek şehir turu attı.Daha sonra Sarıçam Belediye Başkanlığı binasında otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya gelindi. Bu sırada, daha önce çeteleri ve teröristleri yakalamak için havalanan polis farkındalık oluşturmak için helikopter kaldırdı. Polis helikopteri çocukların eğlendiği alana gelerek “sizi çok seviyoruz her zaman yanınızdayız” anonsu yaptı.Çocuklar ve aileler de polise el salladı. Son olarak çocuklar havaya uçan balon bıraktı. Gülşen Akgöz ise polise teşekkür ederek, otizmli çocuklar için farkındalık oluşturmak gerektiğini, onların da bu toplumda var olduğunu söyledi.


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