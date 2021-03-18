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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Helikopter kazasındaki 11 şehit için mevlit verildi

Helikopter kazasındaki 11 şehit için mevlit verildi

Şehitlikten görüntüler

Saygı Duruşu Helikopter Kaza Helikopter Kazası Gaziler Derneği Helikopter 

-Detay görüntüler
-Çelenk sunulması
-Şehit kabrine karanfil bırakılması
-Şehitlerin fotoğraflarından görüntüler
-Camiden görüntüler
-Mevlit okunmasından görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde 5 Mart’ta meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen 11 asker için mevlit verildi.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Tatvan Kaymakamlığı tarafından helikopterin düştüğü Çekmece köyünde verilen mevlide Kaymakam Tekin Erdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Mevlidin okunması ve duaların yapılmasının ardından ikramlar yapıldı.Öte yandan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Bitlis’te de tören düzenlendi.
Çelenk sunma programına Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Müftüsü Faysal Geylani ve askerler katıldı.
Bitlis Şehitliğinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.
Daha sonra Bitlis Valiliği, Bitlis Belediye Başkanlığı ve şehit ve gaziler derneği çelenkleri sunuldu.Program, saygı atışının ardından İl Müftüsü Faysal Geylani tarafından dua edilmesi ve şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.
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