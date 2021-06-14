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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hediye kutusundan uyuşturucu çıktı

Hediye kutusundan uyuşturucu çıktı

Polisin ele geçirdiği hediye kutusu

Polis Uyuşturucu Doğum Günü Yolcu Otobüsü 

-Kutunun içerisindeki uyuşturucu hap

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin şüphe üzerine takip aldığı kişinin elindeki hediye kutusunda 197 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İskenderun'da polisin başarılı çalışmaları ile gerçekleştirilen operasyonlar aralıksız devam ederken zehir tacirleri uyuşturucuyu nakletmek ve satışını yapabilmek için türlü yollar deniyorlar. İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri takibe aldıkları bir kişiyi yolcu otobüsünde elindeki hediye kutusunu bir başka kişiye verirken müdahalede bulundu. Şahısların elindeki doğum günü hediyesi gibi tasarlanmış kut içerisinde 197 adet exatcy uyuşturucu hap bulundu. Hediye kutusu içerisinde uyuşturucu teslimatı yaptıkları belirlenen N.D. ile K.Ç. gözaltına alındılar.
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