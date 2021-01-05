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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Hediye Karavanının 13. durağı Mardin oldu

Hediye Karavanının 13. durağı Mardin oldu

Hediye Dağıtımı Görüntü

Parmak Dera Gesi Seksek Allah 

-Oyunlardan Görüntü
-Kader Güneri Röportaj
-Tuğba Baylan Röportaj

( MARDİN ) - MARDİN

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan 'Hediye Karavanı' tırının 13. durağı Mardin oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon iş birliğinde hayata geçirilen Hediye Karavanı Projesi ile pandemi sürecinde evde kalan çocukların aileleri ile evlerinde oynayabilecekleri parmak taş, dokuztaş, mangala, dama, seksek ve boyama setlerinden oluşan oyunlar ile giyim, kırtasiye malzemelerinin bulunduğu hediye paketleri hazırlandı. Bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 14 şehri dolaşacak olan Hediye Karavanının Batman’dan sonraki durağı Mardin oldu. Mardin Musa Cihaner Çocuk Evleri bahçesindeki törene Mardin Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Koordinatörü Tuğba Baylan, kamu kurum müdürleri ve çocuklar katıldı.
Etkinlikte konuşan Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Koordinatörü Tuğba Baylan, federasyon olarak İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının işbirliğiyle hazırladıkları batıdan doğuya doğru uzanan kardeşlik tırının 13. durağı olan Mardin'de bulunduklarını söyledi.

Balyan, "Mardin’deki çocuklarımıza hediyelerimizi ulaştırdık. Bundan sonraki durağımız Diyarbakır, 14. ilimiz. İnşallah bu projemiz için bir son, diğer projelerimiz için bir başlangıç olur. Bu noktada çocuklarımız için çalışmaya ara vermedik. 10 yıldan beri faaliyet gösteren bir federasyonuz. Bundan sonra da gösteremeye devam edeceğiz. Başkanım Mehmet Mutlu’ya bu tarz projelere öncü olduğu için teşekkür ediyorum. Elbette ki Cumhurbaşkanımızın izinden gitmeye devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle kısıtlı katılımcı ile hediyelerimizi dağıttık" dedi.
Hediyesi alan çocuklardan Kader Güneri, çok eğlenceli bir gün geçirdiklerini belirterek "Vali yardımcısı ile oyun oynadık. Mutlu bir şekilde eve döneceğiz. Bize hediye dağıtan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Temsili olarak katılan çocuklar oyunlar oynarken, hediye paketleri yaklaşık 350 çocuğa ulaştırılmak üzere kurum yetkililerine teslim edildi. (KA-YRT-
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