- Hediye Karavanının 12. durağı Batman oldu

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan Hediye Karavanı Batman’a geldi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Güneykent Mahallesindeki yeni binasının bahçesinde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Tuğba Polat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ümit Çiçek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Beşir Arslan, Proje Koordinatörü Tuba Baylan, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Çocuklara ücretsiz olarak kutu oyunlarının dağıtıldığı etkinlikte konuşan Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Proje Koordinatörü Tuba Baylan, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu olarak İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın işbirliği ile hazırladığımız batıdan doğuya doğru uzanan kardeşlik tırının 12'nci durağının Batman olduğunu söyledi.



Baylan, "Batman’daki çocuklarımıza pandemi döneminde aileleri ile birlikte eğlenceli ve eğitici vakit geçirebilecekleri dokuz taş, üç taş, parmak maç, dama, mangala ve satranç gibi oyunlarımızı içeren hediyeler ile buluşturacağız. Medeniyetimizin en önemli özelliği kardeşlik ve dayanışma kültürüdür. Mayamızda iyilik ve iyilik üzerine el uzatmak olduğunu bizlere her daim hatırlatan, bu yolda bize öncülük eden Cumhurbaşkanımızın yeni Türkiye, güçlü Türkiye sevdası bizlere aşk ile hizmet etmemiz için öncü olmuştur. Bu bilinçle Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu olarak çocuklarımıza el uzatmak ve onların gözlerinin ışığının hiç solmaması adına gece gündüz çalışacağız. Her nerede çocuk varsa biz hep orada olacağız. Bize olan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Türk Hava Yolları ve diğer sponsorlarımıza, bizi bu yolda yalnız bırakmayan basın mensuplarımıza, hediyelerine kavuşmuş ve kavuşacak bütün çocuklarımız adına teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

"Bu oyunlar sayesinde çocuklar aileleri ile daha verimli vakit geçirecek" Programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Batman İl Müdürü Ümit Çiçek, Hediye Karavanı Projesi ile çocukların aileleriyle oyunlar oynayarak daha güzel ve verimli bir şekilde vakit geçireceklerini söyledi.



Çiçek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından en çok etkilenen şüphesiz çocuklarımız oldu. Gerek mevcut kısıtlamalar, gerekse okullarının örgün eğitimden uzaktan eğitime geçmesine bağlı olarak çocuklarımız daha çok ev ortamında vakit geçirmelerinden ötürü ister istemez olumsuz etkilenmişlerdir. Beraber yürütmüş olduğumuz Hediye Karavanı Projesi vesilesiyle bu süreci çocuklarımızın aileleri ile birlikte oyunlar oynayarak daha güzel ve verimli bir şekilde vakit geçirmelerine olanak sağlayacaktır. Gelişimlerine de bu manada pozitif etkisi olacaktır. Hepimizin ortak gayesi olan çocuklarımıza daha güzel bir dünya oluşturmak ve bunu sürdürme arzusu bizlerin çalışma şevkini her zaman diri tutacaktır. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 14 iline gerçekleştirdiğiniz bu anlamlı çalışma çocuklarımızla birlikte bizleri de çok mutlu etmiştir. İlimizi de dahil ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Bu programda emeği geçen herkese şahsım ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

