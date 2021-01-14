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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
HDP önündeki eylemin 500'üncü gününde bir aile daha çocuğuna kavuşmak için nöbete katıldı

HDP önündeki eylemin 500'üncü gününde bir aile daha çocuğuna kavuşmak için nöbete katıldı

Baba Fevzi Yağmur görüntüsü

Şeker Hastası Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Kenan Yağmur fotoğrafı
-Baba Fevzi Yağmur konuşması
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan ve 500'üncü gününe girilen oturma eylemine yeni bir aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 500'üncü gününde de devam ediyor. Van’ın Özalp ilçesinden HDP Diyarbakır il binası önüne gelen baba Fevzi Yağmur, 2014 yılında üniversiteye kayıt yaptırmak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan oğlu Kenan Yağmur için eyleme katıldı.
"Annen şeker hastası oldu, gözünü kaybetti" Oğlundan 6 yıldır haber alamadığını, sadece kaybolduktan 1 ay sonra kendisine gelen bir telefonla terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü öğrendiğini aktaran Yağmur, "Ben oğluma çağrıda bulunuyorum, oğlum sen gittikten sonra annen şeker hastası oldu, bir gözünü kaybetti. Neredeysen kaç gel teslim ol. Seni burada bekliyorum" dedi.
Fevzi Yağmur, oğlu Kenan'ın fotoğrafını eline alarak evlat nöbetinin sürdüğü çadıra gelerek eyleme katıldı.

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