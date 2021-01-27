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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
HDP önündeki evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı

HDP önündeki evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı

Ailenin çadırda bekleyişi

Televizyon A Haber Güvenlik Güçleri Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Mehmet Çoban konuşması
-Fatma Çoban konuşması
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP önünde eylem başlatan ailelerin evlat nöbeti 513'üncü gününde de devam ediyor. Evlat nöbetinin 513'üncü gününde yeni bir aile daha çocuğuna kavuşmak umuduyla HDP önündeki eyleme katıldı.
Kilis'ten 8 yıl önce Suriye'ye misafirliğe giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan oğlu Hüseyin için gelen anne Fatma ile kardeşi Mehmet Çoban oturma eylemine katıldı.
Hüseyin'in kardeşi Mehmet Çoban, 2013'ten bu yana ağabeyinden haber alamadıklarını, oturma eylemi yapan annelerden etkilenerek buraya geldiklerini belirtti.
Eylemini televizyondan gördükten sonra kardeşi için oturma eylemine katılmaya karar verdiğini ifade eden Çoban, "Terör örgütü PKK ağabeyimi götürüp rehin tutmuş. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Ağabeyimin eve dönmesini istiyorum. Ağabeyimin güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum" dedi.
Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan ve oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan anne Fatma Çoban ise "Hüseyin neredeysen kurban olayım gel artık. Ben seni istiyorum. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Nasıl o tuzağa düştün. Evine dön, ciğerimizi yaktın" diye konuştu Konuşmaların ardından Çoban ailesi, Hüseyin'in fotoğrafını alarak çadırdaki ailelere katılarak evlat nöbetine başladı.
(SI-YRT
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