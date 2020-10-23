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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
HDP önündeki evlat nöbeti direnişine 1 aile daha katıldı

HDP önündeki evlat nöbeti direnişine 1 aile daha katıldı

Evlat nöbetindeki aileler

Televizyon Güvenlik Güçleri Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Fettah Aymaz konuşması
-Genel ve detay görüntüler
-Özal Aymaz fotoğraflı

( DİYARBAKIR )- Fettah Aymaz: "Kardeşim İstanbul'da nakliye işinde çalışıyordu, dağa kaçırdılar" DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.
Eyleme katılan ve kardeşi Özal Aymaz için Kars'tan Diyarbakır'a gelen ağabey Fettah Aymaz, "Kardeşim İstanbul'da nakliye işinde çalışıyordu, terör örgütü PKK yandaşları 6 yıl önce onu kandırarak dağa kaçırıldı" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Evlat nöbetinin 417’nci gününde bir aile daha eyleme katıldı.
İstanbul'dan 6 yıl önce 23 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Özal Aymaz için Kars'tan Diyarbakır'a gelen ağabey Fettah Aymaz da oturma eylemine dahil oldu. Ailelerin dağa kaçırılan çocuklarına kavuştuğunu televizyonda görünce, kardeşi için oturma eylemine katılmaya karar verdiğini belirten Aymaz, bu nedenle Diyarbakır’a geldiğini söyledi.

"Kardeşim dönsün, güvenlik güçlerine teslim olsun" Kardeşinin İstanbul'da nakliye işinde çalıştığını, 6 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten ağabey Aymaz, "Yıllardır kardeşimden haber alamıyoruz. Anne ve babam hasta olması nedeniyle oturma eylemine ben gelip katıldım. Kardeşimin dönmesini, güvenlik güçlerine teslim olmasını, ailesine kavuşmasını istiyoruz. Eylemde kararlıyım ve kardeşim gelinceye kadar burada olacağım" diye konuştu.
Ağabey Aymaz, yakının fotoğrafını alarak ailelere katılıp eylemlerine başladı.
Bugün gelen aile ile birlikte eyleme katılan aile sayısı 163’e yükselirken, nöbetteki annelerin 19’u çocuklarını terörün elinden kurtarmayı başardı. (SI-YRT-
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