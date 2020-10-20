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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
HDP önündeki annelerin çığlığı diğer aileleri harekete geçirmeye devam ediyor

HDP önündeki annelerin çığlığı diğer aileleri harekete geçirmeye devam ediyor

Evlat nöbetindeki ailelerden görüntü

Televizyon Güvenlik Güçleri Oturma Eylemi Harekete Geç Terör Örgütü 

-Vahap ve Kıymet Çoşkun görüntüsü
-Kıymet Çoşkun konuşması
-Vahap Çoşkun konuşması
-Yücel Çoşkun fotoğrafı

( DİYARBAKIR ) -- HDP önündeki evlat nöbeti direnişine 1 aile daha katıldı- Şimdiye kadar 163 ailenin katıldığı eylemde 19 anne çocuklarını terörün kirli ellerinden kurtarmayı başardı DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 1 aile daha katıldı.
Şimdiye kadar 163 ailenin katıldığı eylemde 19 anne, çocuklarını terörün elinden kurtarmayı başardı. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Evlat nöbetinin 414’üncü gününde Mersin’den gelen Kıymet ve Vahap Coşkun, 2014’te terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğulları Yücel için oturma eylemine katıldı.
Oğlunun 2014’te HDP’liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten anne Kıymet Çoşkun, annelerin çığlığını televizyondan izlediğini, oğluna sesini duyurmak için eyleme katıldığını söyledi.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan baba Vahap Çoşkun da "Oğlum 2014 Kobani olaylarından terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. Oğlumun teslim olmasını istiyorum. Oğlum beni görüyor ve izliyorsan korkma, devlet arkamızda, hiçbir şey olmaz. En yakın zamanda güvenlik güçlerine teslim olmanı istiyorum. Buradaki eylemim de sen gelinceye kadar devam edecektir" dedi.
Çoşkun ailelisi, çocuklarının fotoğrafını alarak ailelere katılıp eylemlerine başladı.
(SI-YRT-
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