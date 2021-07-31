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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Evlat nöbetindeki ailelerden görüntü

Terör Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Sultan Güger konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR )- Aileler çocuklarına kavuşmak için direniyor DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti tüm kararlılığıyla devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi sürüyor. 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Doğan Güger için eyleme katıldığını belirten anne Sultan Güger, oğluna kavuşacağı ümidiyle 2 yıla yakındır eylemini sürdürüyor. Çocuğunun kandırılarak dağa kaçırıldığını ve onun için eylemlerini sürdüreceklerini belirten anne Güger, "6 yıldır çocuğumdan haber alamıyorum, o yüzden buradayız. Mücadelemize buradan devam ediyoruz. Biz buradaki eylemimize çocuklarımız gelinceye kadar devam edeceğiz. Çocuğum gelirse de burada bulunan diğer ailelere destek için hep burada olacağım. Çocuğumu almadan da asla buradan gitmem" dedi.
(SI-AKK-Y)
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